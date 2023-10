Brigitte Bardot dopo la malattia: “Mi avete dato coraggio e fatto piangere, grazie”

“È con le lacrime agli occhi che vi ringrazio per le centinaia di lettere, fiori e regali e per la vostra generosità”. In una lettera scritta a mano con una penna blu Brigitte Bardot, 89 anni, ha inviato sui social un messaggio di affetto ai fan che l’hanno sostenuta dopo il malore che l’ha colpita la scorsa estate a causa delle temperature elevate. Un gesto davvero eccezionale per la diva, che da anni vive ai margini della vita pubblica e che oggi preferisce essere dimenticata come attrice per essere ricordata invece per la sua battaglia in favore dei diritti degli animali. “Non posso rispondere a ciascuno di voi, ma voglio che sappiate che ho letto tutte le vostre lettere e vi sono infinitamente grata! Mi avete dato il coraggio e la fede di cui ho bisogno nelle mie battaglie. Vi amo per sempre. Tanta gentilezza, tenerezza e amore dai vostri cuori ha sopraffatto il mio cuore”.

IL MALORE

La scorsa estate un’ambulanza aveva soccorso Bardot nella villa di Saint-Tropez. Come dichiarato dal marito Bernard D’Ormale al quotidiano francese Var Matin, intorno alle nove del mattino l’attrice aveva manifestato difficoltà respiratorie e debolezza, senza mai perdere conoscenza. I sanitari le avevano somministrato ossigeno e l’avevano vegliata per un periodo di osservazione. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, aveva commentato D’Ormale.