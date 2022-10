Ritorna la serenità per Marco Bellavia

Dopo l’avventura negativa al Grande Fratello Vip, pare che Marco Bellavia abbia ritrovato la serenità. Mentre la produzione ed Alfonso signorini, Lunedì in diretta, rimproveravano i vipponi di aver peccato di empatia nei confronti dell’ex concorrente, Bellavia restava in silenzio lontano da occhi in discreti.

Marco Bellavia ha deciso di non pronunciarsi su frasi come “merita di essere bullizzato” né di presenziare alla puntata del GF Vip che ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, scegliendo di mostrarsi sui social solo dopo due giorni l’accaduto pubblicando una foto con il figlio sul balcone di casa mentre si scambiano un tenero bacio.

Appare evidente che l’ingresso nella casa del GF Vip sia stato un passo azzardato. Sfortunato anche l’incontro con compagni che non hanno avuto voglia di aiutarlo né di capirlo raggruppandosi in braco ai danni di una persona fragile. Fortunatamente Marco Bellavia oggi ne è uscito.