Ringo Starr ha il Covid, cancellate le date del tour in Nord America

Lo storico batterista dei Beatles ha contratto il virus ed è stato costretto a sospendere il suo tour tra America e Canada

Cattive notizie per i fan di Ringo Starr. L’artista ex Beatles, 82 anni, ha contratto il Covid-19 dopo aver suonato per alcune settimane in giro per gli Stati Uniti e il Canada con la sua band All-Starr. Pertanto è stato costretto a cancellare le prossime date del tour come ha annunciato il suo portavoce. Il batterista è chiuso a casa per cercare di rimettersi al più presto e tornare sul palco.

LE DATE DEL TOUR CANCELLATE

Le date che sono state cancellate per il momento e magari saranno riprogrammate nei prossimi mesi sono quelle di Saskatchewan, Alberta e la British Columbia. Invece per i prossimi spettacoli previsti negli Stati Uniti e in Messico ancora si deve prendere una decisione chiara, ma il portavoce ha detto alla BBC che “terremo aggiornati i fan con qualsiasi ulteriore notizia o cambiamento del programma”.

RINGO STARR E LA PANDEMIA

Lo scorso anno Ringo Starr ha detto di essere uscito poco nei primi giorni della pandemia per evitare di contrarre il virus. “Dallo scorso Marzo sono uscito di casa sei volte” ha raccontato all’USA Today in un’intervista, aggiungendo: “Devi cercare di proteggerti se puoi”. Si è vaccinato con due dosi ed è sempre stato attento anche se poi ha decido di “Vivere nel presente” con le dovute precauzioni, anche se il suo lavoro lo porta a girare il mondo e a rischiare in prima persona. Il tour infatti è ripreso in Canada lo scorso Maggio e Ringo Starr ha fatto più di 25 concerti.

VI PRESENTIAMO RINGO STARR

Il musicista è diventato famoso negli anni ’60 come batterista laconico dei Beatles. Ha cantato come voce solista in brani come “With A Little Help From My Friends” e “Yellow Submarine” e ha lanciato una carriera da solista di successo dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970. Ha formato nel 1989 la sua band All-Starr, dove “tutti sul palco sono una star a pieno titolo”. La formazione in continua evoluzione ha incluso leggende del rock come Joe Walsh, Peter Frampton, Todd Rundgren e Sheila E. Ringo ha ricevuto anche il titolo di cavaliere nel 2018 ed è stato inserito nella hall of fame del rock and roll come artista solista nel 2015.