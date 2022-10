Finita la love story tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Dopo una love story che ha fatto tanto discutere per via della differenza di età, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono lasciati. La notizia è trapelata proprio dall’attrice in un’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, rispondendo a dei pettegolezzi che giravano sul web. La Porcaroli ha dichiarato:

“Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”

inoltre, ha aggiunto:

“Fosse per me vivrei in una comune con tutte le persone che amo, perché per me, la vita è inclusione. Però è anche inevitabile che qualcuno, nel cammino, possa fare al nostro fianco soltanto dei piccoli tratti di strada. Perché non tutte le energie sono compatibili. E non tutti sono fatti per noi”

I due attori si sono conosciuti ed innamorati sul set del film L’ombra del giorno. Dal momento in cui la loro relazione è cominciata sono stati sempre molto discreti mantenendo molto riserbo.