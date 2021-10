Rai Movie, stasera andrà in onda “La sottile linea rossa”

Il dramma di una compagnia di fucilieri dell’esercito americano, impegnata sul fronte del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, è al centro del film “La sottile linea rossa” di Terrence Malick, in onda alle 21.10 su Rai Movie (canale 24) per il ciclo “Il Vizio del cinema”.

La C Company ha la missione di sbarcare sull’isola di Guadalcanal e togliere l’importante presidio ai giapponesi. Della compagnia fanno parte un sergente maggiore cinico ed efficiente, un capitano coscienza morale del gruppo e un soldato idealista che vuole solo portare a casa la pelle.

Nel ricco cast Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Elias Koteas, Ben Chaplin, Adrien Brody, John Cusack, Woody Harrelson, Jared Leto, John C. Reilly, George Clooney, John Travolta e John Savage. Il film, basato sull’omonimo romanzo di James Jones, ricevette sette nomination agli Oscar, mentre Malick si aggiudicò l’Orso d’Oro al Festival di Berlino per la migliore regia.