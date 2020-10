Toni Garrn, ex di Leonardo DiCaprio, si è sposata: il «sì» ad Alex Pettyfer

La top model tedesca, salita alla ribalta nel 2013, quando è stata vista la prima volta al fianco di Leonardo DiCaprio, è convolata a nozze con l’attore britannico. I due, insieme dal febbraio 2019, hanno annunciato il fidanzamento ufficiale nel dicembre dello stesso anno

«Adesso puoi davvero chiamarmi mogliettina», si è letto sul profilo Instagram di Toni Garrn, che, domenica, con una foto e poche parole, ha annunciato le nozze con Alex Pettyfer. La top model tedesca, che nel maggio 2013 è stata vista la prima volta al fianco di Leonardo DiCaprio, ha postato un solo scatto della giornata, svoltasi con semplicità. Abbracciata all’attore britannico, con un vestito d’oro e un largo capello di paglia appeso alla nuca, ha mostrato la fede all’anulare. «Mr.

e Mrs. Pettyfer», ha scritto l’attore, pubblicando a sua volta la stessa foto della moglie.

Toni Garrn e Alex Pettyfer, il cui matrimonio è stato celebrato ad Amburgo, città natale della modella, hanno cominciato a frequentarsi nel febbraio 2019. Pochi mesi più tardi, nel dicembre dello stesso anno, l’attore ha chiesto la mano della fidanzata. «La Vigilia di Natale, l’amore della mia vita mi ha sorpreso mettendosi in ginocchio e chiedendomi di essere il suo per sempre. Ha cambiato la mia vita nel giorno in cui ci siamo incontrati e mi ha insegnato cosa sia l’amore, quindi sì, non vedo l’ora di spendere ogni mio giorno (o quasi) con te», ha scritto Toni Garrn sul proprio profilo Instagram.

