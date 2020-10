Radio Onda Libera, grande successo per “Stai con me”

Grande successo per il programma radio/televisivo “Stai con me” (ideato da Krassym e Valerio Schiavulli), in onda da qualche settimana sulle frequenze di Radio Onda Libera. Ad affiancare Krassym in questa nuova edizione del programma è la showgril trans Moira Sorrisi (madrina di eventi e speaker radiofonica). Il noto presentatore radio/televisivo Krassym (noto al pubblico per il suo particolare look ed il suo fascino latino/orientale) è ritornato in radio con il suo celebre programma, che programma si presenta come un “Salotto” di intrattenimento ma anche giornalistico con molti ospiti VIP. Nel format sono presenti anche diverse rubriche come: “FastBeauty” dedicata alla bellezza a cura del visagista truccatore Renè Bonante, a grande richiesta torna “Lettere”, “Conosciamoli” a cura del casting e coautore Davide Ugo, “Romanità” a cura della cantante Milena Porzio detta Locandiera. Molti gli ospiti VIP intervenuti nella precedente edizione come: il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa, la cantante Ivana Spagna, il conduttore televisivo Michele Mirabella, l’attrice e conduttrice televisiva Sandra Milo, la showgirl e conduttrice televisival Marisa Laurito, il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza, la contessa Patrizia de Blanck, il divulgatore scientifico Gianluca Mech, la meravigliosa Patrizia Mirigliani,patron di Miss Italia, la simpaticissima Rossella Erra.