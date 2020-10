“Ora la prendo per le gambe e…”. La frase choc di Zorzi al Gf Vip

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello, siprattutto per l’ampio bacino di fan di cui godeva già prima di varcare la porta rossa.

Giovane influencer con centinaia di migliaia di follower, il ragazzo sui social è molto seguito perché da alcuni è considerato un personaggio schietto e genuino, soprattutto perché lancia spesso shade contro altri personaggi noti. Questa sua peculiarità da un lato gli ha fruttato molti follower ma, dall’altra, gli ha generato molta antipatia, tanto che c’è chi non esita a considerarlo un hater, senza troppi complimenti. Nella Casa ha frequenti scontri con Franceska Pepe, che il più delle volte è il bersaglio preferito di Zorzi. L’ultimo scontro violento, che sta facendo mormorare i social, è nato per una fetta di torta.

Franceska Pepe è evidentemente una provocatrice, nella Casa non fa nulla per piacere agli altri ma sembra si diverta ad attirare a sé le loro ire. In più di un’occasione è sembrato che il suo comportamento fosse il catalizzatore della rabbia degli altri inquilini, che in più riprese si sono comportati come il branco contro di lei. Solo l’intervento dallo studio, che li ha messi in guarda sul fatto che così facendo ottenevano l’effetto opposto, visto che la Pepe stava conquistando consensi tra il pubblico, ha fatto mollare la presa ai concorrenti. Tommaso Zorzi si è spesso avvicinato a Franceska negli ultimi giorni e insieme hanno dato vita a siparietti divertenti ma traloro basta una scintilla per accendere un rogo.

Tutto è nato quando Franceska Pepe pare abbia preso una fetta di torta troppo grande, riducendo di fatto le porzioni per gli altri inqulini. La torta, per altro, è stata preparata da Tommaso Zorzi, che vista la quantità di dolce presa da Franceska si è stizzito ma, invece di chiedere alla ragazza di mangiarne meno, ha preferito stuzzicare, chiedendole com’era. Da vera provocatrice, che ormai conosce perfettamente le reazioni degli inquilini della Casa, Franceska Pepe non si è fatta sfuggire l’occasione. Invece di complimentarsi con il coinquilino, ha risposto serafica: “Normale”.

Una combo micidiale per Tommaso Zorzi, che ha inveito contro la modella. “Adesso le prendo le gambe e lavo per terra con i suoi capelli”, ha detto l’influencer, condendo il tutto con espressioni come “Stronza”, oppure “Strozzati con la torta”. Come spesso accade quando a essere coinvolto Tommaso Zorzi, che nei social ha il suo bacino di sostenitori, il pubblico è diviso: dall’altra c’è chi non tollera più le intemperanze gli scivoloni dell’influencer, dall’altra chi lo difende a oltranza. Zorzi, per altro, è lo stesso che ha scherzato sull’outing di Gabiel Garko e che ha inveito contro Lorella Cuccarini, che secondo lui dovrebbe star zitta solo perché ha una posizione non allineata su alcune tematiche LGBT.

Francesca Galici, ilgiornale.it