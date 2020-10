Kate Winslet, 45 anni di vita, 23 d’amicizia (con Leo DiCaprio)

L’attrice nata il 5 ottobre 1975 festeggia 45 anni pieni di cose: un Oscar, tre figli avuti da tre uomini diversi, e un raro «legame fraterno» col divo conosciuto nel 1997 sul set di «Titanic»

Kate Winslet, nata il 5 ottobre 1975 in Inghilterra, festeggia 45 anni. Pieni di cose. Il cinema le ha regalato una carriera luminosa coronata da un Oscar (e conquistata a dispetto di chi, da ragazzina, la stroncava) ma anche un amico speciale: Leonardo Di Caprio.

I due, innamorati in Titanic (nel 1997) nei panni di Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater, da allora nella vita vera sono amici fraterni: si frequentano abitualmente, vanno in vacanza insieme e quando possono cercano anche di lavorare insieme, come accaduto nel 2008 sul set di Revolutionary Road, dove erano marito e moglie.

Kate e Leo, Leo e Kate. Da ventitrè anni ognuno la spalla dell’altra, felici per qualsiasi successo dell’altro. Nel discorso di Kate col Golden Globe in mano per Revolutionary Road, i ringraziamenti più toccanti furono per DiCaprio. «Leo, sono così felice di poter essere qui e di poterti dire quanto ti amo. E quanto ti ho amato in questi 13 anni. Ti amo con tutto il cuore», disse l’attrice dal palco, tra le lacrime. Lei nel 2009 vinse anche l’Oscar (per The Reader). Lui le fece i complimenti in diretta tv: «Kate, ti amo tesoro. Ancora congratulazioni».

Nonostante le fantasie dei fan più romantici che non hanno mai smesso di credere in Jack e Rose, tra i due attori non ci sarebbe mai stato del tenero. Anzi, come ha precisato Kate il segreto del loro legame è proprio questo: «Abbiamo trascorso molti mesi sul set di Titanic, eravamo giovanissimi, ma non ci siamo mai piaciuti. Se non fosse stato così, oggi non avremmo questo fantastico rapporto».

La vita amorosa di Leonardo e Kate (almeno per ora) ha percorso strade diverse. Lui, che non si è mai sposato né mai ha avuto figli, dopo aver collezionato una sfilza di fidanzate da catalogo di Victoria’Secret ormai da tre anni fa coppia fissa con la modella e attrice argentina Camila Morrone.

Kate è madre di tre figli, avuti da tre uomini diversi: Mia, nata dall’amore con Jim Threapleton, Joe Alfie, figlio dell’ex marito Sam Mendes, e Bear, nato dall’unione con l’attuale marito Ned Rocknroll. Quando nel 2012 è andata a nozze con Ned, ad accompagnarla all’altare è stato proprio Leo. «Lui è la mia roccia», ha raccontato lei quell’anno. «Nella soap opera Kate e Leo si innamorano a prima vista e si baciano milioni di volte. Ma, in realtà, non l’abbiamo mai fatto. Lui mi ha sempre vista come un ragazzaccio. Siamo molto amici».

In molti sostengono che tra loro, almeno per un periodo, ci sia stato qualcosa in più. E così motivano l’amore che è rimasto nei loro occhi. Altri, invece, sperano ancora nel lieto fine. Ma forse è proprio grazie al fatto che non sono mai stati «niente di più» che resteranno amici per sempre.

