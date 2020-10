Grazie dei Fiori, l’amarezza di Ernesto Bassignano: De Gregori e Venditti sono personaggi difficili

Durante la trasmissione Grazie dei Fiori di Pino Strabioli, Ernesto Bassignano (ospite telefonico) dopo aver ricordato insieme al conduttore i tempi del Folk Studio con De Gregori e Venditti ha dichiarato “una delle cose più tristi è che ho mantenuto i contatti con tanti amici meno che con loro due. Quando in Italia diventi divo, non sei più lo stesso. Sono personaggi difficili, due grandi artisti ma non si può più mangiare una pizza insieme”. Questo momento cruciale della trasmissione, potete ascoltarlo o riascoltarlo qui.