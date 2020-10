GFVip, Fulvio Abbate: «Ho detto a mia moglie: “Mi sposo con la De Blank” e lei…»

«Pur essendo un intellettuale radical chic, per Grande Fratello ho fatto una delle cose più abbiette che si possa fare: il trenino». Fulvio Abbate, uscito dalla Casa del Grande Fratello, esordisce così a Domenica Live, aprendo il capitolo di riflessione sugli ultimi avvenimenti – e gossip – del reality. Abbate affronta gli opinionisti in studio.

«Lei è una persona molto più semplice, buona, sensibile, umile vista fuori. Non capisco, con tutta l’intelligenza che ha, perché ha recitato un ruolo? Io sono la regina degli ignoranti, lei mi ha detto che mi stima. Ma come? Lei ha dato delle “nutrie” ai partecipanti!», commenta Floriana Secondi.

Si parla anche della definizione “larva”, che Abbate ha usato per Elisabetta Gregoraci, ma l’attenzione si sposta subito sul “giallo” della frase «Vorrei fare l’amore con te» detta o non detta dalla Gregoraci a Pierpaolo Pretelli.

«Non ha senso ormai chiederselo – afferma Abbate – lei si è dissociata. Io, nella coppia, non ho avuto la percezione di questo sentimento di lui per lei, l’ho avuta molto di più dall’esterno, osservando il suo sguardo. Pierpaolo è un ragazzo molto perbene».

Denis Dosio in video collegamento sottolinea: «Ho vissuto la loro storia sin dall’inizio. Lei ha messo subito dei paletti, credo per il figlio. Non credo lei abbia detto quella frase». Dosio è uscito, squalificato per una bestemmia. «È entrato con me – dice Abbate – è stato presentato come se fosse uno sciocchino, invece è un grande ragazzo. Lì non c’erano letti per tutti, mi ha offerto il suo».

Un pensiero anche per Patrizia De Blanck. «Ho detto a mia moglie – dichiara Abbate – ti lascio, mi sposo con la De Blanck, andiamo a Saint-Vincent, compriamo due levrieri afgani. Mia moglie mi ha detto: volentieri. Ma, quando sono uscito, la contessa si è dimenticata di me».

E il capitolo si chiude così, con un sorriso.

Valeria Arnaldi, Leggo.it