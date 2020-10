Elettra Lamborghini, addio all’amato cavallo Lolita, «la parte più importante della mia vita»

L’ereditiera, che il 26 settembre scorso ha sposato il deejay olandese Afrojack, ha annunciato la scomparsa prematura della sua cavalla. «Mi hai salvato la vita e pensavo un giorno di vederti con i miei figli in groppa», ha scritto su Instagram

Non un annuncio, ma una riflessione intima, sulla crudeltà imponderabile della vita. Elettra Lamborghini, che il 26 settembre scorso è convolata a nozze con il deejay olandese Afrojack, ha reso nota la morte prematura della sua cavalla, Lolita. «Com’è potuto accadere, amore mio?», ha scritto su Instagram, «Ero sicura che sarebbe andato tutto bene. Ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti. Non sono pronta per questo»



Ha ammesso la cantante, spiegando come la cavalla, al suo fianco da sedici anni, sia morta per le complicazioni di una colica. «Mi sento così male per averti fatto operare. Non avrei mai voluto, ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a ventun anni, ma che alternativa avevo? Farti morire di dolore o con un’eutanasia poche ore dopo?», si è chiesta la Lamborghini, pubblicando online diverse foto con la sua Lolita du Ruet. «Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te. Ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita. Mi sento così vuota. Pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile. Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sei arrivata in un momento per me difficile, sedici anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita. Sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te. Ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di rivederti un giorno. Per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa», ha scritto ancora la Lamborghini.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it