“Cry Macho” sarà il nuovo film di Clint Eastwood, che dirigerà anche se stesso

La Warner Bros. ha trovato il suo uomo e viceversa. A 90 anni, compiuti lo scorso 31 maggio, l’artista nato a San Francisco girerà un nuovo film con un titolo che già promette molto bene: Cry Macho. Clint Eastwood, inarrestabile, non solo sarà il regista ma arriverà sul set anche in qualità di attore principale. Non solo: la star figura anche tra i produttori.

In Cry Macho, ambientato nel 1978, Eastwood interpreterà una ex star del rodeo e allevatore di cavalli che si troverà davanti una sfida più difficile delle gare sostenute in passato: riportare dal Messico, dove si trova, nel natìo Stato del Texas, il figlioletto del suo ex capo. Il ragazzino è infatti tenuto in ostaggio dalla madre alcolizzata. La storia non è fiction ma reale: è infatti basata sull’omonimo libro di N. Richard Nash, che ha curato anche l’adattamento cinematografico insieme a Nick Schenk.



L’ultimo lungometraggio diretto da Clint Eastwood è stato Richard Jewell, del 2019, e anche questo era basato su una vicenda realmente accaduta: Richard Jewell era infatti un poliziotto salito alla ribalta per essere stato coinvolto nell’attentato alle Olimpiadi del 1996 che si sono tenute ad Atlanta, in Georgia. L’ultimo film diretto e interpretato da Eastwood, invece, è stato Il Corriere – The Mule, uscito nel 2018 e basato sulla storia vera del veterano di guerra Leo Sharp.

Repubblica.it