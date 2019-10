VH1, è tempo di Jova Beach Party

Domani alle 22.45 in esclusiva su VH1, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat, andrà in onda in prima tv assoluta il reportage Special Jova Beach Party, un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto dal vivo questa esperienza e un’occasione unica per chi non c’è stato di conoscere a fondo l’evento che ha rivoluzionato il mondo dei concerti.

Senza dubbio è il coronamento di una carriera lunga più di trent’anni, nel corso della quale è stato capace di rinnovare e ad espandere il suo pubblico pensando e realizzando formule di spettacolo originali e inaspettate, Jovanotti ha raccolto oltre mezzo milione di persone nelle 17 tappe del suo Jova Beach Party, condividendo il palco con più di 80 ospiti nazionali e internazionali provenienti da oltre 20 paesi in tutto il mondo.