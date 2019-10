Matrimonio a prima vista, l’ex partecipante: “Matrimonio a prima vista? Non vogliono coppie perfette. Se si va d’amore e d’accordo è noioso”

Sara Wilma Milani, ex partecipante del reality show: “Non vogliono formare coppie perfette. Se si va d’amore e d’accordo diventa noioso: poi cosa racconti in tv?”

″‘Matrimonio a prima vista’? Ti usano per fare televisione, non vogliono formare coppie perfette. Se si va d’amore e d’accordo diventa noioso: poi cosa racconti in tv?”.

A dire la sua sul reality show in cui i single in cerca dell’amore arrivano all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partner è l’ex partecipante Sara Wilma Milani.

La donna, che sta affrontando una complicata avventura legale per divorziare dall’uomo sposato durante la trasmissione, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

“Non ne posso più davvero. Ora, se tutto va bene, a dicembre dovremmo divorziare […] Io ci avevo creduto molto, pensavo che gli esperti potessero arrivare lì dove io non ero stata in grado. Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione.”

Sara Wilma Milani, cantante di professione (da poco ha rilasciato un brano intitolato proprio “Non ne posso più”, ndr), afferma che la sua critica è diretta “al programma, agli autori”.

“Se una coppia va d’amore e d’accordo forse diventa noiosa: cosa si racconta poi in tv? Sta di fatto che tra me e quello che è stato mio marito la compatibilità era pari a zero… ti fanno fare 5mila test e poi trovi qualcuno con cui non c’entri nulla […] Gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi…”

La donna, specificando che quelle sul reality show sono soltanto “sue supposizioni”, prosegue e pone un interrogativo:

“Come è possibile che su tante coppie che si sono formate nelle diverse stagioni del programma abbia resistito solo una? Quella è tv, ma te ne rendi conto dopo […] L’amore non è fatto di calcoli anche se vogliono farcelo credere.”

di Redazione, HuffPost.it