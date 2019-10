Luigi Berlusconi papà a fine gennaio: Federica Fumagalli è incinta, sarebbe al quinto mese di gravidanza

Luigi Berlusconi presto sarà papà. Federica Fumagalli, con cui il 31enne è fidanzato da ben otto anni, è incinta. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Gente.

Il bambino dovrebbe nascere a fine gennaio, così scrive il giornale. La compagna di Luigi Berlusconi sarebbe al suo quinto mese di gravidanza. Per l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario si tratterà del primo figlio.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono conosciuti all’università Bocconi di Milano. Il ragazzo dopo gli studi ha fatto esperienza in società finanziarie e oggi si occupa di investimenti in start-up e nel mondo digitale. Riservato e poco amante della mondanità, Luigi è sempre rimasto legato alla sua Federica, pr che dopo anni di gavetta ha deciso di mettersi in proprio. Ora i due saranno presto genitori e la ragazza 29enne sarà occupatissima a fare la mamma del suo piccolino o della sua piccolina: ancora non è stato rivelato il sesso del bebè.

Per nonno Silvio arriverà il dodicesimo nipote: due li ha avuti già in dono dalla primogenita Marina Berlusconi, tre da Piersilvio, quattro da Barbara e due da Eleonora.

