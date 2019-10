Fedez scomparso dai social, i fan spoilerano che fine ha fatto: ecco cosa sta facendo il rapper con Luis Sal

Abbandonare i social non è da lui eppure è da circa una settimana che Fedez è sparito e non pubblica post su Instagram. Che fine ha fatto? Se lo chiedono in tanti e a dare qualche indizio ci pensano i suoi fan. Il rapper è stato immortalato con Luis Sal, l’amico youtuber col quale pare stia condividendo un progetto di lavoro.

I due pare stiano partecipando a un programma televisivo insieme. Bocche cucite in casa Ferragnez: Chiara si è limitata a dire che Fedez potrebbe rientrare la prossima settimana.

Leggo