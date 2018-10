Leggete i rumors sulla prossima edizione de “L’isola dei famosi”

L’ultima edizione dell’isola dei famosi sarà ricordata in particolar modo per il canna-gate iniziato da Eva Henger ai danni di Francesco Monte. Malgrado ciò, l’edizione 2019 ci sarà e a condurla sarà di nuovo Alessia Marcuzzi. A confermarlo è proprio la stessa conduttrice al settimanale Chi. I commenti negativi, arrivati dal web per il comportamento avuto nei confronti della gestione del canna-gate e per il suo modo di condurre con poca spontaneità, non hanno fermato i produttori del reality-show a puntare ancora una volta sulla Marcuzzi. La conduzione delle Iene non è riuscita a toglierle totalmente il tempo da dedicare all’Isola che ha definito oramai come un reality suo “è uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra tv – e continua – su quello schermo vedi davvero i personaggi famosi che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante”.

Se la conduttrice è stata confermata ancora non sono trapelati i nomi dei futuri opinionisti. Con l’addio da Mediaset di Mara Venier, impegnata in Rai con la sua Domenica In, tutto è ancora in gioco ma non solo. Infatti, a essere ancora sul tavolo sono i nomi dei possibili concorrenti. Dopo il no di Melissa Satta, il motivo è “non riuscirei a stare lontano da mio marito e da mio figlio per cosi tanto tempo”, arriva ora la notizia che potrebbe entrare nel reality-show Alberto Mezzetti, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. Un grande ritorno sembra essere stato deciso per Giucas Casella che dovrebbe rientrare nell’edizione 2019 dell’Isola. Inoltre altri nomi sarebbero quelli di Giorgio Manetti, Filippo Magnini e Ivan Gonzales, che però potrebbe diventare un tronista di Uomini e Donne.

Liberoquotidiano.it