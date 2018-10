Maria Elena Boschi su Maxim, Selvaggia Lucarelli la demolisce così: “Sembra una malata di salmonella”

Legati da un comune destino politico (dalle stelle alle stalle), anche dopo la fragorosa caduta Matteo Renzi e Maria Elena Boschi paiono andare a braccetto, nel senso che non ne azzeccano pi una che fosse una. Sia che aprano bocca sia che la tengano chiusa per fare qualcosa. Qualunque cosa. Così, sono difficili da comprendere le motivazioni che hanno spinto la ex ministra e sottosegretaria alla presidenza del Consiglio a farsi fare un servizio fotografico per una rivista patinata maschile come Maxim da uno che sta sulle balle (cosa di cui lui per giunta si vanta) al 90% degli italiani come Oliviero Toscani. Non c’è nulla che torni in una scelta del genere, tranne l’ipotesi del suicidio per via giornalistica. E infatti, l’harakiri è stato accompagnato da ogni sorta di critica, sfottò e perplessità. Per giorni. Oggi, alla lista di coloro che hanno “belle parole” per MEB, si aggiunge dalle colonne del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli. Che si concentra, in particolare sulle foto che Toscani ha scattato alla piddina in camera da letto, preannunciate in copertina dal magazine con “la Boschi fotografata in camera da letto”. Che, si scopre, è quella della villa del papà a Laterina: “Lettino singolo in ferro battuto, lenzuola stile flanella infeltrita, camicetta di lino da ricovero ospedaliero, mobilio da camera di nonna morta, Maria Elena, fotografata nel suo letto ad Arezzo – scrive la Lucarelli – più che un sex symbol pare una malata di salmonella”.

