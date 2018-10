Lodo Guenzi al posto di Asia nella giuria di «X Factor»

A quanto pare, ma tutto è al momento una indiscrezione, sarebbe Lodo Guenzi dello Stato Sociale a prendere il posto di Asia Argento nella giuria di X Factor.

In fondo era uno dei nomi che si ipotizzavano questa primavera prima ancora dell’annuncio di questo cast. Insomma, dopo un mese esatto dalla conferma dell’esclusione dell’attrice nel corso della conferenza stampa di presentazione del talent show, Lodovico «Lodo» Guenzi è rimasto in ballo fino alla fine insieme a Elio delle Storie Tese e Morgan.

In queste settimane sono stati «provinati» tanti altri artisti come Sfera Ebbasta, Baby K e il sorprendente Salmo, tra l’altro autore di uno dei brani finora migliori della stagione, l’irruente 90 min.

Però sembra che il quarto giudice al tavolo della dodicesima edizione sarà proprio uno dei fondatori dello Stato Sociale, che chiuderebbero così un anno decisamente sotto i riflettori. La band di Lodo Guenzi si è rivelata al grande pubblico grazie al Festival di Sanremo e al brano Una vita in vacanza, quello con l’ormai celebre «vecchia che balla». Lui poi ha presentato il Concertone del Primo Maggio insieme con Ambra Angiolini.

Se fosse confermata l’ipotesi, si chiuderebbe definitivamente, almeno per quest’anno, il percorso di Asia Argento. Nonostante l’appello che lei stessa ha fatto durante l’intervista con Massimo Giletti a Non è l’Arena e l’evidente gradimento dei concorrenti, non è tornata dietro quella scrivania dietro la quale si vede ancora nelle puntate registrate che vanno in onda in queste settimane.

Paolo Giordano, il Giornale