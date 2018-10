Domani ritorna, su Rai1, l’appuntamento con la fede di “A sua immagine”

In concomitanza con l’avvio dell’atteso “Sinodo dei Giovani” il programma A sua immagine – domani alle 15.55 su Rai1 – racconterà la storia di Susanna Rufi, la ragazza stroncata da meningite fulminante sulla strada del ritorno dalla GMG di Cracovia, nell’estate 2016. Un dramma di cui si occuparono le cronache di tutto il mondo per le preoccupazioni che scatenò fra molti dei 700 mila giovani che avevano partecipato all’evento.

Ma la storia di Susanna riserva anche tanti risvolti inattesi; una storia piena d’amore famigliare e di amicizie profonde, di riflessioni sul senso della propria fede e di passioni per la musica, la cultura, i viaggi attraverso il mondo. A raccontarla in studio alla conduttrice Lorena Bianchetti, il papà Enrico – non credente, un dottorato alla Sorbona e l’impegno quotidiano a “Radio Radicale” – autore del libro “L’alleluja di Susanna” (con prefazione del card. Bassetti).

Una storia drammatica ma anche stracolma d’amore che trasmette due messaggi essenziali: che la compiutezza di una vita non è data dalla sua durata, e l’importanza di viverla con pienezza, senza lasciare che le cose che accadono – piccole o grandi, gioiose o dolorose – vadano perdute. Alle 16.25 spazio a “Le ragioni della speranza”. La salvaguardia ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali, esaltati da San Francesco d’Assisi nel Cantico delle Creature, e l’identità del nostro Paese, rappresentata dai territori, periferici e non, sono le coordinate del nuovo cammino di “A Sua Immagine Le Ragioni della Speranza” che, da questa puntata vede don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta nella “terra dei fuochi”, come commentatore del Vangelo.

Meta di questa puntata è Capri, ed il Vangelo sarà commentato tra i segni di un turismo di massa vissuto comunque nell’ottica della sostenibilità. Ma Capri, meta preferita degli attori, è anche la patria di Peppino di Capri, il cantante-ambasciatore della bellezza e del romanticismo in tutto il mondo, che regalerà ai telespettatori una gradita sorpresa. Questa puntata, prima e seconda parte, andrà in replica su Rai1, la domenica dalle sei alle sei e trenta.