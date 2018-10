Ben Affleck: “Grazie alla mia famiglia ho combattuto l’alcolismo”

L’attore e regista americano racconta il sostegno ricevuto durante i quaranta giorni di ricovero in un rehab

L’attore e regista americano Ben Affleck ha ringraziato la famiglia, i colleghi e i fan per il sostegno ricevuto durante i quaranta giorni di ricovero in un centro di trattamento dell’alcolismo. Con un post su Instagram Affleck, che si è sottoposto alla cura per la terza volta in dodici mesi, ha raccontato la sua esperienza: “Questa settimana ho concluso la mia permanenza di 40 giorni presso una centro per la riabilitazione dall’alcolismo del quale resto comunque paziente ambulatoriale”.

Affleck ha ringraziato la famiglia, i colleghi e i fan il cui supporto “significa, per me, più di quanto io possa dire. Mi hanno dato la forza e il coraggio necessari per parlare apertamente della mia malattia. Combattere una dipendenza è una lotta difficile che può durare per tutta la vita. Per questa ragione non si è mai veramente dentro o fuori una terapia. È un impegno a tempo pieno. Sto combattendo per me stesso e la mia famiglia”.

Affleck ringrazia tutti coloro “che hanno avuto la forza di parlare di questi problemi sui social media” e conclude: “È un aiuto sapere che non sono solo. E come ho dovuto ricordare a me stesso, se si ha un problema, cercare aiuto è un segno di coraggio, non è un fallimento”.

Repubblica.it