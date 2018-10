Andrea Dal Corso corteggia Mara Fasone? Uomini e donne, Martina Sebastiani: “Lui è libero ma lei…”

Andrea Dal Corso, noto per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, scende dalle scale di Uomini e donne per porgere una rosa a Mara Fasone. Ma…

Colpo di scena e polemiche a Uomini e donne e, in particolare, nel trono classico, in cui Mara Fasone, colei che non cortaggia nessuno (e che però sedeva alla corte di Francesco Monte ai bei tempi), ha deciso bene di incontrare Andrew Dal Corso, ex tentatore di Temptation Island, possibile tronista ed ex “amico” di Martina Sebastiani, e di chiedergli di scendere per lei. La cosa stride un po’ e il pubblico si è lamentato e non poco convinto che la sua sia solo una tattica per far seguire al pubblico il suo trono. Intanto, sulla questione, si è pronunciata anche Martina Sebastiani che, dopo aver fatto un po’ di ironia ha poi ammesso che ognuno è libero di fare quello che vuole: “L’unico dubbio che ho riguarda Mara, cioè se tu cerchi un uomo con cui avere un futuro lo trovo azzardato chiamare una persona che ha avuto un’esperienza recente così forte, anche se poi non è detto, magari può nascere un amore tra loro”. Rimane il fatto che lei e Andrea si sono detti addio ormai da giorni e quindi è libero di fare ciò che vuole anche se lui ha ammesso che prima vuole conoscerla un po’.

Ansa