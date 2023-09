Venezia80 si tinge di green: Arca, Fialdini e Donà presentano il docufilm MATERIA VIVA

In occasione di Venezia80, Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica arriva in laguna MATERIA VIVA, docufilm prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Giovedì 7 settembre alle 18 Materia Viva sarà, infatti, protagonista dell’evento che si terrà presso la Sala Laguna dell’Isola di Edipo, nell’ambito di Casa Giffoni Hub, dove saranno presenti talent e ideatori del docufilm: Francesco Arca, Tamara Donà e Francesca Fialdini, volti della pellicola insieme a Emilio Cozzi, divulgatore scientifico; Marcello Ascani, content creator, Luca Perri, astrofisico e Mattia Teruzzi, giovane scienziato ambientale. Sul palco anche Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, e Marco Falorni, autore e regista della pellicola.

L’opera – che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca – inizia e si chiude con un omaggio a Piero Angela e con una sua riflessione sul rapporto tra esseri umani, tecnologia e ambiente.

Tra i protagonisti del docufilm – scritto da Falorni e Andrea Frassoni, che ne hanno curato la regia insieme a Stefania Vialetto – ci sono Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Francesco Arca, Sonia Peronaci, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Tormento, Jago, Francesca Fialdini, Marcello Ascani e molti altri ancora.

Per la centralità degli argomenti affrontati e per l’obiettivo di sensibilizzazione dei cittadini (e in particolare dei più giovani) in tema di sostenibilità che ha questo progetto, Green Cross Italia assegnerà a Materia Viva un’edizione speciale del Green Drop Award durante l’evento di premiazione che si terrà venerdì 8 settembre alle ore 13 presso la Sala Ente Fondazione dello Spettacolo dell’Hotel Excelsior.

“Dopo un Summer Tour che ha portato Materia Viva in tutta Italia, siamo felici che questo docufilm arrivi su un palco come quello del Festival di Venezia, il più importante appuntamento italiano per il cinema. Ricevere lo Speciale Green Drop Award ci rende non solo orgogliosi, ma anche fiduciosi che temi come l’economia circolare e il riciclo dei RAEE possano essere sempre di più al centro dell’attenzione, non solo degli addetti ai lavori ma dell’intera società. Sin da quando abbiamo ideato questo progetto, parte del più ampio programma di comunicazione DireFareRAEE, infatti, l’obiettivo è sempre stato quello di far riflettere le persone, soprattutto i più giovani, sull’importanza di attuare comportamenti virtuosi partendo proprio dai piccoli gesti.” ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE.

“Per me e Andrea Frassoni presentare Materia Viva anche al Festival di Venezia e ricevere per il nostro lavoro un’edizione speciale del Green Drop Award è un traguardo che ci riempie di soddisfazione. Quando un anno fa abbiamo iniziato questo progetto con Erion WEEE, mai avremmo pensato di arrivare fino a qui. L’impegno è stato notevole e molte sono state le ambizioni che abbiamo messo sul piatto nel costruire e raccontare cosa sono i RAEE ovvero i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Realizzare questo docufilm è stato come comporre un mosaico, tassello dopo tassello. La fiducia e la spinta di tutto il cast è stata di grande aiuto durante la lavorazione” ha spiegato Marco Falorni, autore e regista dell’opera. “Con Materia Viva, un docufilm che alterna momenti di forte impatto, a situazioni più leggere e poetiche, abbiamo dimostrato che si può provare a fare divulgazione in maniera brillante e originale.”

“Con il Green Drop Award premiamo da molti anni i film in concorso nella selezione ufficiale della Mostra del cinema di Venezia che hanno un particolare significato dal punto di vista ambientale. Quest’anno, però, come abbiamo fatto pochissime volte in passato, abbiamo voluto assegnare anche un’edizione speciale del nostro riconoscimento ad un film non in concorso ma che per noi merita di essere visto e premiato per il suo valore educativo e impegno sociale. “Materia Viva” offre un contributo straordinario in termini di divulgazione e intrattenimento sull’impegnativo percorso di una vera transizione ecologica che ci coinvolge tutti, nessuno escluso. E lo fa con il linguaggio del cinema e con un cast davvero stellare” ha spiegato Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia.

“Sebbene Giffoni Innovation Hub abbia aperto il proprio percorso di interesse a tutto il mondo dell’entertainment, dalla musica al videogame, il cinema resta il cuore pulsante del suo progetto di innovazione e di contributo alla qualificazione delle nuove generazioni all’interno delle industrie creative. Il Festival di Venezia è un momento magico e decisivo per l’ecosistema cinema a cui Giffoni Innovation Hub non può mancare: quest’anno, Isola Edipo e il Lido di Venezia si tingono un po’ più della magia di Giffoni” ha affermato Jacopo Moretti, Head of Unit Events Giffoni Innovation Hub.

Il docufilm, visibile su RAIPlay fino a fine anno, è andato in onda il 31 agosto su Rai 3 e sarà poi messo a disposizione gratuitamente degli istituti scolastici di tutta Italia.