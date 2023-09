Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme al concerto di Beyoncé

I concerti di Beyoncé paiono essere l’occasione perfetta dalle coppie per riappacificarsi, ritrovarsi o per svelarsi. Venerdì 1 settembre, al concerto di Inglewood (California), Meghan Markle e il Principe Harry si erano mostrati più affiatati che mai. Nelle ultime ore, i video che arrivano dalla tappa losangelina del “Renaissance Tour” hanno invece per protagonisti Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

KYLIE JENNER E TIMOTHÉE CHALAMET ALLA CORTE DI BEYONCÉ

Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno finalmente fatto il loro debutto in pubblico. La coppia, che per la prima volta aveva scatenato voci su una possibile relazione lo scorso aprile, è stata fotografata mentre si rilassava e si divertiva allo show di Beyoncé, andato in scena lo scorso lunedì al SoFi Stadium di Los Angeles. L’influencer 26enne è stata vista chiacchierare con l’attore di Chiamami col tuo nome, in un atteggiamento di evidente complicità. Il video è stato girato dal reporter di THR Chris Gardner, che l’ha postato su X. Kylie e Timothée sembrano di ottimo umore, intenti a ridere e a scherzare, con il look comfy delle celebrity in libera uscita. Senza più il desiderio di nascondersi, sono stati tra il pubblico. Come a dire alla stampa che ora sì, che sono pronti a viversi il loro amore.

I RUMORS

Più volte, negli scorsi mesi, la coppia era stata avvistata (solamente settimana scorsa, Timothée Chalamet è stato visto uscire dalla villa di Beverly Hills di Kylie Jenner). Secondo la stampa USA, la relazione sarebbe cominciata ad aprile per poi diventare seria lo scorso luglio. Tuttavia, nessuno dei due ha mai commentato la sua situazione sentimentale. Sembra che tutto sia cominciato pochi mesi dopo la rottura di Kylie con il rapper Travis Scott, padre dei suoi due figli (Stormi di 5 anni e Aire di 1). L’apparizione al concerto di Beyoncé, tuttavia, parla molto più di uno status sui social o di una dichiarazione: qualcosa tra loro c’è, e pare anche piuttosto seria.