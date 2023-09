Francesco Renga e Nek, un album e un tour insieme: “Per dire siamo una cosa sola”

Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) insieme per un album e un tour: “Per siamo una cosa sola”.

Si intitola infatti “Renganek” il nuovo disco ,in uscita l’8 settembre, a cui i due artisti hanno lavorato in sinergia: undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi. Un lavoro che dimostra la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. “Vogliamo pensare che non siamo più Renga e Nek, ma una cosa sola”, spiegano i due cantautori alla viglia del live all’Arena di Verona.

Le canzoni

L’album si apre con la grande energia che arriva grazie alla musica e al testo di ‘Giura Giuda’, per poi proseguire con ‘Scrivi una Canzone’ scritta da Giuliano Sangiorgi, che firma per loro un brano delicato e dalla forte intensità emotiva, amplificato dalle voci di Francesco e Filippo, a cui seguono il ritmo incalzante di ‘Più Grande’ e la potente ballad ‘Faro’ (scritta da Riccardo Zanotti). Si cambia sound con ‘Sale’, con una base di elettronica che rimanda subito gli anni ’90, e ‘Storie di Paura’, con le sue sfumature rock. ‘L’infinito più o meno’, primo singolo estratto dall’album, brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e, a seguire, ‘Tutta Natura’, con il suo ipnotico giro di basso iniziale e riff di chitarra, e ‘A Fianco’, in cui le vocalità di Renga e Nek emergono in tutta la loro potenza e, insieme, delicatezza. Chiudono l’album ‘Inspiegabile’, il nuovo singolo dalla melodia coinvolgente, in radio da venerdì 8 settembre, e ‘Il solito lido’, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana. ‘Renganek’, un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

Dall’Arena di Verona il tour prosegue

Insieme sul palco all’Arena di Verona il 5 settembre, per festeggiare insieme i rispettivi 40 e 30 anni di carriera, Francesco Renga e Filippo Neviani, colleghi e amici, si sono divertiti così tanto a interpretare uno il repertorio dell’altro che hanno deciso di moltiplicare i live, che proseguono fino a ottobre (il 7 al Mediolanum Forum di Assago).