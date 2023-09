Chiara Ferragni, vacanze archiviate: al parco a Milano con Leone e Vittoria

Per Chiara Ferragni le vacanze sono ufficialmente archiviate e la routine milanese ricomincia.

L’influencer è stata paparazzata a Parco Sempione mentre si gode un pomeriggio spensierato con i figli Leone e Vittoria e l’amica Veronica Ferraro, tra giri in trenino con i piccoli e chiacchiere fitte sulla panchina.

Chiara Ferragni non rinuncia a qualche ora con i suoi bambini ora che, chiusa definitivamente la stagione delle vacanze, si torna alla routine e agli impegni di lavoro. Per la passeggiata al parco a Milano ha scelto un look total black comodo e casual ma con un tocco di sensualità: gli shorts cortissimi lasciano nude le gambe e regalano scorci sul lato-B, restando totalmente nascosto dalla maxi t-shirt. Completano l’outfit un paio di anfibi con le fibbie. Veronica Ferraro invece indossa jeans a vita bassa e maglietta corta che lascia scoperto l’ombelico, un mix semplice e cool. Insieme a Leone e Vittoria fanno un giro sulle giostre e poi, mentre i bimbi sono impegnati a giocare, le due ne approfittano per le confidenze.

Un’estate piena

Per Chiara Ferragni è stata un’estate piena e movimentata. Prima la vacanza in Sicilia con la sua crew, poi il mese di agosto trascorso a Ibiza insieme a Leone, Vittoria e Fedez e alle sorelle che sono passate a trovarla. Prima di tornare a casa c’è stata una tappa sulle Dolomiti per godersi un po’ di aria fresca, e poi via verso la Toscana per qualche giorno romantico tra marito e moglie per l’anniversario di nozze.

Chiacchiere e confidenze

Sarà il racconto delle avventure estive, o il matrimonio imminente di Veronica Ferraro al centro dei loro discorsi al parco? L’influencer ha ricevuto la proposta di nozze da Davide Simonetta e sui social ha sfoggiato il brillocco. Quando Chiara Ferragni ha sposato Fedez, ormai 5 anni fa, Veronica è stata una delle sue damigelle (insieme, tra le altre, a Francesca e Valentina Ferragni). Chissà che non abbia intenzione di chiedere a Chiara di ricambiare il favore…