Tiziano Ferro annuncia il nuovo singolo: La vita è splendida esce venerdì 9 settembre

E’ il primo paragrafo di un nuovo capitolo artistico. L’appuntamento col brano inedito è venerdì 9 settembre mentre l’11 novembre uscirà l’album Il Mondo è Nostro; il tour invece partirà da Lignano Sabbiadoro il 7 giugno 2023

Caro bollette, la guerra alle porte di casa, le elezioni che ci tormentano, il senso della fine dell”estate…eppure La Vita è Splendida. Non poteva che essere Tiziano Ferro a inventare un inno alla gioia quanto mai utile in questa stagione della nostra esistenza, dove i pensieri sono tormentati e il bello è un orizzonte sempre più irraggiungibile, è quell’isola Ferdinandea che è presente sulle mappe nautiche ma che da un tempo smisurato nessuno vede più. I mormorii si sono fatti voce e canzone che doveva essere…sarà!

Il nuovo singolo anticipa l’album Il Mondo è Nostro in uscita l’11 novembre e sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 9 settembre. L’annuncio è stato dato attraverso i social da Tiziano stesso. Per altro qualche tempo fa, lasciando trapelare qualcosa del suo imminente nuovo lavoro lo aveva definito uno dei dischi più complessi della sua vita. Oltre a rivelare il titolo del singolo l’artista di Latina ha regalato ai fan anche un assaggio testuale.

Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la Vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio”.

Intanto prosegue il conto alla rovescia per il tour che, saggiamente, Tiziano Ferro, pur avendo già venduto una infinità di biglietti, ha spostato al 2023: un po’ per togliersi dal sovraffollamento di questi e un po’, anzi soprattutto, perché nella scaletta entrerà nuova musica, quella del disco Il Mondo è Nostro in uscita l’11 novembre e annunciato il primo giorno del 2022 (il suo precedente, e a oggi ultimo album Accetto Miracoli è del 2019, cui è seguito, nel 2020, Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri).



7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020/15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020/18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020/19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020/9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020/10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1 luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio S. Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020/3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo





Ma una vita così

io la voglio lo stesso

una vita così

A pensarci mi vengono i brividi

Ma io la voglio cantare

anche quando

l’orchestra scompare



“La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni – racconta Tiziano Ferro – durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici.







