The Crown, Netflix sta pensando ad un prequel

Si sta discutendo di una nuova serie ispirata alla vita dei reali inglesi, ma ambientata prima della seconda guerra mondiale o in epoca vittoriana

Netflix e la casa di produzione di The Crown, la Left Bank, stanno ragionando su un possibile prequel della serie dedicata ai reali inglesi. A rivelarlo il sito americano Daily Mail. Ecco cosa sappiamo.

THE CROWN, IL PREQUEL

Il prequel di The Crown, al momento, è solo in fase di discussione ma visto il grande successo della serie ci sono buone possibilità che alla fine il progetto veda la luce. Il prequel dovrebbe coprire, si presume, l’era precedente alla seconda guerra mondiale o la tarda epoca vittoriana quando regnò la regina Vittoria. È stata la monarca più longeva del Regno Unito, almeno fino all’arrivo di Elisabetta. Deadline ha riferito che al momento si sta solo conversando in merito ad un possibile prequel, che non è quindi né in fase di sviluppo né vicino alla fase del via libera. La serie di Peter Morgan, che si concluderà con la sesta stagione, è stata senza dubbio il più grande successo Netflix del Regno Unito, con un costo di circa 130 milioni di dollari. La piattaforma di streaming, per ora, si è rifiutato di commentare la notizia.

THE CROWN, LE NEW ENTRY

Intanto, dopo cinque mesi di casting, sono stati scelti gli attori che interpreteranno il principe William e Kate Middleton nella sesta stagione di The Crown. A dare il volto alla moglie del principe sarà Meg Bellamy, al suo esordio in una serie tv targata Netflix. Prima dell’annuncio, l’attrice non aveva nemmeno un profilo Instagram, dove è apparsa solo da qualche giorno. “Datemi un pizzicotto per favore… Sono così entusiasta di annunciare che interpreterò Kate Middleton nella sesta stagione di The Crown su Netflix. È un tale onore entrare a far parte del cast e della troupe più incredibili e mi impegnerò a rendere giustizia a Kate” ha dichiarato tramite Stories. La somiglianza inizia già ad intravedersi, come si può vedere da un post pubblicato dalla fotografa Diana Field. Per quanto invece riguarda il principe William, sono stati scelti due attori: Rufus Kampa, nei panni del principe ancora adolescente, ed Ed McVey, il William adulto. Le riprese della sesta stagione di The Crown dovrebbero iniziare a fine anno e racconteranno l’epoca in cui il primogenito di Carlo e Diana studiava Storia dell’Arte all’Università di St. Andrews, in Scozia. Proprio qui ha incontrato, per la prima volta, la futura moglie Kate. Nella sesta stagione si parlerà, presumibilmente, anche del matrimonio del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles e delle conseguenze della morte della principessa Diana.