Daniele Bossari racconta la malattia su Instagram: sono vivo e ve lo posso raccontare

Il conduttore ha rivelato via social di avere avuto un tumore alla gola, che l’ha costretto ad affrontare chemio e radioterapia

Daniele Bossari è tornato su Instagram dopo mesi di assenza, che avevano insospettito i tanti fan e follower. Il conduttore ha pubblicato uno scatto in cui sorride, mostrando la carta dei tarocchi dell’appeso: “Ho avuto un tumore alla gola”, ha fatto sapere.

DANIELE BOSSARI, LE SUE PAROLE

“Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita” ha esordito Daniele Bossari su Instagram, iniziando a raccontare ai suoi seguaci il difficile periodo che ha dovuto affrontare. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha scelto di mostrarsi con “L’appeso” “perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare” ha annunciato. “Questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica, obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima è l’amore”. L’amore, per Bossari, è stato soprattutto quello della moglie Filippa Lagerbäck e della figlia Stella. “E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte alla paura della morte ogni cosa diventa più vivida”. Il conduttore, 47 anni, ha voluto poi ringraziare i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e tutti coloro che gli sono stati accanto in questi mesi, dandogli la forza di affrontare questa battaglia. “Avrò modo di dirvi tutto – ha concluso Bossari – perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova. Grazie a tutti voi per l’affetto”.

DANIELE BOSSARI, L’ULTIMO POST

L’ultimo post pubblicato da Daniele Bossari risaliva a fine luglio, quando ha pubblicato un post di famiglia per augurare buon compleanno alla figlia Stella, neo diciannovenne. La ragazza recentemente ha deciso di andare a vivere con il fidanzato: “Quanti pianti mi sono fatta nonostante l’abbia sempre spinta verso l’indipendenza – ha raccontato la madre, Filippa Lagerbäck, via social – Adesso che è fuori casa il nostro rapporto è cambiato, ma è ancora più bello e profondo. Tra noi ci sono rispetto e amore. Sono fiera di lei, è molto brava e organizzata”.