Niccolò Centioni distrugge Micol Olivieri: “È stanca di vendere te freschi”

Ormai è guerra tra i due ex fratellastri Cesaroni: gli attori ai ferri corti, lo scontro si è riacceso a distanza di anni

Tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri ormai è guerra. I due ex colleghi non se le stanno mandando a dire e a distanza di anni si è riacceso lo scontro. Non era un mistero, infatti, che fra loro il rapporto si fosse raggelato, ma negli ultimi giorni ci sono di nuovo fuoco e fiamme tra loro. Terminata l’esperienza nella fiction I Cesaroni, tra gli attori di Alice Cudicini e Rudi Cesaroni tutto è finito. Erano cresciuti come fratello e sorella, la stessa Olivieri lo ha sottolineato nel suo recente attacco all’altro, ma poi qualcosa è cambiato. In realtà pare che i caratteri siano sempre stati incompatibili, tuttavia riuscivano a sorvolare sulle incomprensioni proprio perché sono cresciuti insieme.

Alcuni passaggi dell’attacco di Micol Olivieri non sono andati giù a Niccolò Centioni, che nella notte ha scritto una risposta al vetriolo all’altra. In tutto il suo messaggio ha mantenuto un tono pungente e non ha mancato di fare ironia, per esempio l’ha definita “influencer dei miei stivali”. Avrebbe preferito tacere, ha scritto, anche perché hanno già spiegato in passato cosa è successo e non era necessario, dal suo punto di vista, sollevare un nuovo polverone. Proprio questo invece è successo.

A proposito di una discussione non montata a Pechino Express, Centioni ha chiarito che non si trattava di discussioni ma del modo in cui lei lo trattava: “Lei semplicemente mi trattava come un defic…te e io non replicavo perché ero e sono una persona educata”. C’è un altro punto su cui ha deciso di intervenire e cioè l’accusa di aver usato, in qualche modo, la vita di Micol per far parlare di sé. Niccolò Centioni ha risposto così a Micol Olivieri: “Non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo ancora sulla cresta dell’onda e se parlavo di lei ai giornali era perché i giornali stessi mi chiamavano per sapere cose ed essendo interviste io rispondevo”

Ha ricordato anche le sue dichiarazioni in merito al mancato invito al matrimonio di Micol Olivieri e ha confermato di esserci rimasto male, proprio perché, come ha scritto anche lei, erano due “fratelli”. Poi ancora:

“Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato di lei era otto anni fa… Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere te freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!”

Sarà finita qui? Certo che no, le accuse di Centioni all’ex amica Olivieri proseguono:

“Se l’influencer dei miei stivali avesse problemi con il sottoscritto potrebbe anche scrivermi in privato invece di pubblicare e diffamare la mia immagine. Ma capisco che la gente sia più interessata ai Cesaroni piuttosto che ai suoi consigli dietetici. Con quell’aria da presuntuosa alla ‘Io ho sempre ragione’”

In una seconda storia, quindi, Niccolò Centioni ha parlato del successo avuto con I Cesaroni e del fatto che non sia stato facile liberarsi di quel personaggio. Ha ritenuto un colpo basso quello di parlare di carriere e vite realizzate perché lui sente di essere rimasto incastrato in Rudi Cesaroni. Non ha intenzione di perdersi d’animo, però, ed è sicuro che molto presto avrà una nuova occasione. Il motivo? Sente di avere più talento della sua collega:

“Se parliamo di popolarità, sicuramente sono più noto io come personaggio che lei come persona. Si vede che l’ho interpretato bene. Sto combattendo una guerra contro questo successo che mi si è ritorto contro, ma sono positivo e sono sicuro che tornerò in tv più forte di prima, perché ho talento… Io!”

Gossipetv.com