Italia 1, stasera andrà in onda “Matrimonio a Parigi”

Stasera, in prima serata su Italia 1, arriva il film “Matrimonio a Parigi” diretto da Claudio Risi, con Massimo Boldi e Biagio Izzo.

L’industriale milanese Lorenzo arriva con la moglie a Parigi per incontrare il figlio Mirko. La loro vacanza verrà però messa in crisi dall’incontro con i partenopei Gennaro e Costanza, genitori della stralunata Natalina, la ragazza di cui Mirko è innamorato. Le due coppie di genitori, infatti, non potrebbero essere più diverse: Lorenzo e la moglie sono sempre in cerca di uno stratagemma per evadere il fisco e non pagare le tasse, mentre Gennaro è un integerrimo finanziere.

Protagonisti del film Massimo Boldi (Lorenzo Manzoni) e Biagio Izzo (Gennaro). Altri interpreti: Anna Maria Barbera, Paola Minaccioni, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De Nardis, Rocco Siffredi, Diana Del Bufalo.