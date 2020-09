Cristina D’Avena in bikini, a 56 anni niente ritocchi e fa impazzire i fan

Con grandi dosi di sicurezza e bellezza Cristina D’Avena posa in bikini sui social, si mostra stupendo tutti e senza paura dei suoi 56 anni. Le foto non rivelano di certo la sua età e più di tutto è uno scatto a fare esplodere il suo profilo Instagram. I fan ringraziano, qualcuno esagera, e lei non si preoccupa dei commenti eccessivi, è felice, si piace e le piace rendere felice gli altri.



Insomma, nessun problema per Cristina D’Avena che ha più volte chiarito che non è mai ricorsa ai ritocchi estetici e che se la sua mamma non le ha dato l’altezza di certo le ha dato le forme di cui va fiera. Un bell’esempio Cristina D’Avena, per le ragazze più giovani e anche per le donne che hanno superato una certa età. Ci chiediamo come faccia la cantante bolognese ad apparire sempre una ragazzina o poco più.

Sono passati un bel po’ di anni dai tempi di Kiss me Licia e dai cartoni animati degli anni ’80 ma Cristina è sempre la stessa. Ha paura degli aghi e non farebbe mai un ritocco ma deve avere un segreto. In bikini è un vero schianto, certo c’è qualche filtro, ci sono le pose giuste, ma questo lo fanno un po’ tutte. Dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono i suoi segreti di bellezza. Inoltre, non beve e non fuma, non mangia cibo spazzatura e così ha perso ben12 chili, decisa a non riprenderli.

Le attenzioni che arrivano per lei sui social la lusingano, confessa che sorride e che le piace essere così desiderata. Nella sua ultima foto in bikini, quello nero, lo scatto arriva da Monte Carlo, si trova lì per un servizio fotografico e scrive: “Vi penso”. Scattano uno commento dietro l’altro e se molte donne potrebbero infastidirsi lei non batte ciglio.





