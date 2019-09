Jennifer Lopez: “La vita a 50 anni? Il periodo migliore della mia vita”

Ha compiuto 50 anni lo scorso 24 luglio eppure, a giudicare dalle apparenze, ancora oggi Jennifer Lopez conserva un fascino e una bellezza che non viene scalfita dai segni del tempo. La cantante e attrice ha sempre difeso strenuamente le donne mature che, come lei, hanno ancora la voglia di mettersi in gioco.

Come è accaduto di recente per Evening Standard, magazine inglese, che ha dedicato a Jennifer Lopez una lunga intervista e in cui è discusso della donna all’epoca del Meeto. La cantante si è focalizzata soprattutto sulle critiche e i pregiudizi alle donne mature.

“Non avrei mai pensato di arrivare a 50 anni e avere ancora tutta questa vitalità – afferma Jennifer Lopez -. Ho sempre pensato che non mi sarai fermata, ma non immaginavo che questo sarebbe stato il periodo migliore della vita”. L’artista afferma che con il compimento dei 50 anni è come se stesse vivendo una seconda giovinezza, una visione che non è condivisa da molte persone. “Purtroppo noi donne veniamo condizionate, siamo costrette a pensare che quando arriviamo a una certa età, veniamo considerate donne finite. Ma non è la verità – rivela -. Sto crescendo e sto migliorando”. Per l’occasione, il magazine americano ha dedicato la cover a Jennifer Lopez celebrando tutta la sua iconica bellezza.

“Sul grande schermo – continua – sono a mio agio con i ruoli sexy. A volte ho la sensazione di apparire nuda di fronte al mio pubblico, ma invece trovo questa sensazione molto liberatoria. Forse devo tutto questo alla mia ambizione, ma sicuramente ho capito di vivere in mondo che non perdona, in cui non c’è posto per i deboli. Bisogna indossare una corazza”. Attualmente è legata sentimentalmente a Alex Rodriguez e si crede che la coppia, molto preso, convolerà a nozze.

