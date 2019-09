Angelo Duro, l’hater di professione: “L’antipatia è un dono”

«L’antipatia è un dono. Io sono una brutta persona. A me piace stare da solo. C’è gente che non sa stare da sola, ha paura della solitudine, quindi di se stessa. La gente dovrebbe partire da sola e dirlo agli amici: parto con uno stronzo, me stesso, per conoscerci meglio, da troppo tempo ci evitiamo. Voi dovete avere paura degli altri, perché è quando le persone stanno insieme che danno il peggio. Guardate allo stadio: se sei da solo non fai una rissa. Dovete incentivare le persone a fare le vacanze da soli: invece dello sconto comitiva, ci vorrebbe lo sconto solitudine». Sono i paradossi di Angelo Duro, a cui è riuscito un altro paradosso: quello di far uscire la gente dai social e portarla nei teatri. Ha trasformato il digitale in analogico, che di questi tempi è come convertire il vino in acqua. E far felici gli avvinazzati.

Da solo sul palco, zero scenografia, illuminato da un riflettore e con un microfono, Angelo Duro racconta per un’ora e mezza con sarcasmo e cinismo come ha deciso di diventare cattivo. Un hater di professione. Indisponente. Per questo la gente lo adora. Nato a Palermo 37 anni fa Angelo Duro nel 2010 viene notato durante un’esibizione da Davide Parenti e ingaggiato dalle Iene. Poi si è messo in proprio. «Nell’epoca dell’individualismo sono diventato azienda di me stesso: così non mi posso licenziare». La Angelo Duro Spa è partita con dei video su Facebook e Instagram. Quello è stato il volano che gli ha aperto le porte dei teatri: «Racconto malesseri e nevrosi quotidiane… Io mi aspetto di vincere il Nobel, ma volo comunque basso».

Angelo Duro distrugge i luoghi comuni, non accetta i compromessi, non è conformista: «Chi mi odia mi ama. Io dell’odio ho fatto un punto di forza, per questo la gente mi apprezza». Tra Facebook e Instagram ha quasi due milioni di follower, ma lui detesta i social: «Erano nati per rimorchiare, poi sono diventati il luogo delle opinioni: idee banali che spesso rischiano pure di farti licenziare. I social poi fanno schifo perché sono gratis. Se un ristorante è gratis di solito fa schifo, è il prezzo che legittima il valore di una cosa». Lui si vanta di essere antipatico: «Tutti abbiamo dentro simpatia e antipatia, ma fingiamo e cerchiamo di farci vedere migliori di quello che siamo. Siamo ipocriti. Nel mio cinismo la gente trova il modo di fuggire dalle incertezze. Io in compenso gliene regalo altre».