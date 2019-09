Mike Bongiorno, il ricordo di Susanna Messaggio: “Per me, non sei mai andato via”

Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno e, in giorni in cui la tv italiana ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi conduttori simbolo, Susanna Messaggio rivolge un pensiero a colui che è stato suo mentore e maestro

Lei, che ha avuto l’onore di lavorare accanto a Mike Bongiorno in programmi come Superflash, Bis e TeleMike, ha voluto rivolgere un pensiero al conduttore e, in giorni in cui molti si affannano per omaggiarlo via social e in maniera pubblica, anche Susanna Messaggio ha voluto parlare via Twitter del suo rapporto con Mike. Lo ha fatto, però, lanciando una frecciatina nei confronti di chi solo oggi, in occasione del decimo anniversario della morte di Mike, ha deciso di ricordarsi di lui e di chi ne parla come se lo avesse frequentato per lungo tempo ma, in realtà, lo ha conosciuto molto poco.

“ In questi giorni parlano tutti di te – ha twittato la ex valletta – . Anche chi ti conosceva poco. Non sanno che per me non sei mai andato via e che ci parliamo. Con Allegria ”. Un messaggio pieno di nostalgia per i periodi e le esperienze televisive che hanno portato Susanna Messaggio a lavorare accanto a Mike Bongiorno sulle reti Mediaset. Allo stesso tempo, però, il post della valletta è apparso come una sorta di frecciata nei confronti di chi, pur organizzando delle serate in ricordo del conduttore, si è dimenticato di invitarla nel proprio salotto televisivo per condividere con lei i momenti più belli della carriera di Mike.

Luana Rosato, Ilgiornale.it