Alle 18 andrà in onda, su Rai1, Armenia-Italia

La pausa estiva, e le prime due giornate di campionato, hanno lasciato in dote a Roberto Mancini una bella dose di sfortuna: sono dieci, infatti, gli azzurri costretti a rinunciare alla convocazione per i primi due impegni ufficiali della stagione 2019-2020, entrambi in trasferta. L’assenza più grave è ovviamente quella del capitano, Giorgio Chiellini, che tornerà in campo tra sei mesi quando, si spera, il traguardo della qualificazione europea sarà già in procinto di essere tagliato. L’Italia, infatti, è al comando del proprio raggruppamento, a punteggio pieno dopo quattro turni e con la possibilità di aumentare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, Finlandia e Armenia, le prossime avversarie.

Il doppio impegno comincia, alle 18, ora italiana, proprio a Yerevan: Armenia-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai1, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, bordocampo di Alessandro Antinelli e interviste di Marco Lollobrigida.