Elena Morali in bikini hot: “E le ventenni mute”

Le vacanze di Elena Morali sono sempre bollenti grazie alle mise ad alto tasso erotico che la ex Pupa sfoggia sulla spiaggia. Da Saranda in Albania posta cartoline mozzafiato dove il mare e il bagnasciuga sono solo un piccolo contorno a un’inquadratura a tutto tondo sul fondoschiena e sul corpo tonico della Morali. Il fidanzato Luigi Mario Favoloso la prende di mira e lei gioca alle pose erotiche lasciando i follower di stucco. E poi scrive: “E le ventenni mute”.

In effetti il fisico perfetto di Elena Morali, bergamasca 33enne, lascia senza fiato e farebbe invidia a qualunque ragazzina. La ex Pupa è ironica e precisa subito: “Ovviamente scherzo. Vorrei solo sottolineare il concetto di costanza. Tutti voi potete ottenere il corpo che desiderate, basta solo un po’ di determinazione e di costanza nello sport e nell’alimentazione”. Secondo la Morali per avere il suo sex appeal serve solo un po’ di allenamento e di buone abitudini alimentari. Ma intanto mette in primo piano il suo fondoschiena rotondo e i fan restano senza parole.

L’attacco degli hater Elena Morali posa sinuosa al mare ma non resta immune all’attacco degli hater. La ex Pupa si mostra con un bikini nero che lascia poco spazio all’immaginazione ma tra i complimenti spuntano anche le risposte feroci degli odiatori: “Merito del chirurgo” scrive qualcuno, “Di photoshop” aggiunge qualche altro. I fan per fortuna rimediano commentando: “Sei un capolavoro, bellissima, stupenda, meravigliosa”.

La storia con Luigi Mario Favoloso Elena Morali è fidanzata con Luigi Mario Favoloso. I due sono una coppia esplosiva, amano viaggiare e documentano tutto sui social. In uno dei loro viaggi, quello in Thailandia, hanno pure rischiato l’arresto per futili motivi. Zanzibar aveva invece fatto da sfondo alla loro promessa d’amore e le Maldive sono state la location per rinnovare il loro impegno di coppia. Quando si sposeranno? Lui ha già chiesto la mano a lei in tv durante una puntata de “La Pupa e il secchione”.