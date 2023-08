David Beckham e Leo Messi, uscita a quattro con le mogli a Miami

Metti una sera a cena David Beckham, Victoria Beckham, Leo Messi e Antonella Roccuzzo. Il quartetto vip si è dato appuntamento in un locale esclusivo di Miami e i paparazzi non hanno perso l’occasione di immortalare le due coppie. Solo pochi giorni fa il calciatore argentino ha annunciato di essere entrato nei ranghi dell’Inter Miami, la squadra fondata dal marito dell’ex Spice Girl.

David Beckham e Victoria Beckham hanno cenato con il nuovo fuoriclasse dell’Inter Miami Leo Messi e a sua moglie Antonella Roccuzzo. L’ex calciatore inglese e sua moglie hanno scelto un look total black, sobrio ed elegante, con la ex Posh Spice che ha indossato gli occhiali da sole nonostante fosse notte. Più casual la Pulce con pantaloni chiari, sneakers e camicia fantasia. Antonella ha scelto per la serata un minidress rosa barbie molto sexy. Alle due coppie di potere si sono uniti anche il centrocampista del club Sergio Busquets e la moglie Elena Galera.

L’emozione di Beckham Per David Beckham è stata una serata speciale. Veder giocare il fuoriclasse argentino nella squadra di cui è comproprietario era un sogno che inseguiva da tempo. “Ero in Giappone con la mia famiglia e mi sono svegliato alle 5 del mattino perché il mio telefono continuava a vibrare”, ha raccontato a TheAthletics. “Mia moglie Victoria mi ha detto ‘Spegni il telefono!’. Guardo il mio telefono, mi metto gli occhiali e dico: ‘Leo sta arrivando! È fatta! Lo ha annunciato!’. Victoria era confusa: ‘Che vuol dire l’ha annunciato?’, le ho detto: ‘È andato in TV e ha detto che verrà all’Inter Miami!'” ha aggiunto. L’emozione è stata forte: “Mi viene la pelle d’oca a parlarne. Una volta che Victoria si è svegliata completamente, mi ha abbracciato, ed è stato allora che mi sono emozionato di nuovo. È senza dubbio tra i momenti più belli della mia vita”, ha concluso.

Messi protagonista in Florida Se David Beckham ha tanto sperato nell’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami, la realtà non ha deluso le aspettative. La Pulce ha giocato tre partite con la maglia rosanero, e tutte le volte è andato a rete. Gol che gli sono serviti per un traguardo incredibile: nella sua carriera ha segnato contro 100 squadre diverse, provenienti da tre continenti differenti (Europa, Sudamerica e Nordamerica). Un motivo in più per festeggiare a cena con gli amici.