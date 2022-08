Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando? Lei: “Non ne posso più” | Ma il calciatore smentisce: “Mi fa pena chi inventa questa cose”

In un audio diffuso da una trasmissione argentina si sentirebbe lei ammettere la fine della storia d’amore con il giocatore del Psg

A un anno esatto dalla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi che ha riempito le pagine di gossip di mezzo mondo per colpa di un presunto tradimento del calciatore con Eugenia Suarez, si riaccendono i riflettori sulla coppia. Lei è partita per il mare e posta in sexy costumini, ma un audio trasmesso in una trasmissione argentina ha riaperto il Wandagate. Avrebbe chiesto il divorzio e avrebbe detto: “Non ne posso più” riferendosi al giocatore del Psg.

Solo pochi giorni fa anche l’ex allenatore del Paris Saint Germain aveva parlato della crisi vissuta nello spogliatoio della squadra quando uscirono le notizie sul tradimento di Icardi. “È successo di tutto, abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente. Sappiamo che ci sono interessi individuali o di immagine che a volte portano a dire molte cose che non sono vere, e non possiamo nemmeno contrastarlo. Ma sappiamo molto bene cosa è successo e ce ne andiamo tranquilli sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio” ha detto Mauricio Pochettino.

Ma se qualche mese fa il gossip è rientrato, ora si ritorna a parlare della crisi coniugale tra il calciatore e l’imprenditrice. Una traccia audio resa nota dal programma argentino LAM riporta: “Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Wanda Nara insomma sarebbe stanca del suo Mauro Icardi. Ma, a poche ore dallo scoop, il calciatore ha smentito con una storia su Instagram in cui si legge: “Non so chi mi fa sentire più dispiaciuto, se chi inventa le cose della mia vita o chi ci crede”. E il tag, con tanto di cuore rosso, alla moglie.