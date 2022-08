Sex Education, Ncuti Gatwa ritorna nella stagione 4

Tra tanti abbandoni nel cast di Sex Education 4, Ncuti Gatwa ha confermato la sua presenza

Sex Education 4 si farà ma i fan della serie troveranno un cast ben diverso rispetto a quello delle prime serie, a causa dell’esodo imponente di attori che sta lasciando la fortunata striscia seriale di Netflix. Tuttavia, tra chi ha confermato il suo impegno anche per la quarta stagione c’è Ncuti Gatwa, interprete dell’amatissimo personaggio di Eric Effiong. Al di là dei massicci abbandoni per i motivi più disparati, i fan della serie avevano iniziato a nutrire dubbi sulla sua presenza nel quarto capitolo perché Gatwa si trova attualmente impegnato anche nelle riprese del Doctor Who, dove ha ereditato il ruolo del protagonista da Jodie Whittaker.

NCUTI GATWA CI SARÀ: LA CONFERMA DEL PRODUTTORE

A dare la certezza della sua presenza nel cast di Sex Education 4 è stato il magazine americano Variety, tra i più informati in merito a tutto ciò che concerne il cinema e le serie tv. L’annuncio della partecipazione di Ncuti Gatwa alla serie Doctor Who, una delle più seguite e apprezzate di sempre, è stata data poco prima della premiazione ai Bafta ma l’attore scozzese di origini ruandesi aveva già confermato la sua presenza in Sex Education 4. Evidentemente, Ncuti Gatwa è riuscito a conciliare ed incastrare alla perfezione i due impegni, potendo così far fronte a entrambi i set. Sicuramente, hanno giocato un ruolo fondamentale le tempistiche di registrazione, visto che Doctor Who è in produzione in questi giorni in Galles mentre per Sex Education 4 ci sarà ancora da aspettare qualche settimana prima di tornare sul set e, a quel punto, probabilmente Gatwa avrà concluso Doctor Who. La produzione di Sex Education 4, infatti, dovrebbe aprirsi in autunno e la serie è prevista su Netflix il prossimo anno.

GLI ABBANDONI ILLUSTRI DI SEX EDUCATION 4

Ma se Ncuti Gatwa ha deciso di restare e di continuare la sua esperienza nella serie Netflix, tanti altri hanno deciso di fare le valigie e andare via per i più svariati motivi. Finora, infatti, sono ben quattro gli attori di prim’ordine nella creazione delle dinamiche che hanno deciso di non esserci nella quarta stagione di Sex Educationi. Si tratta di Simone Ashley, che interpretava Olivia e che ora è impegnata nella serie Bridgerton. Poi Tanya Reynolds, che vestiva i panni di Lily, ma anche Patricia Allison, che invece era Ola. Non ci sarà nemmeno Rakhee Thakrar, che ricopriva il ruolo dell’insegnante di inglese Emily Sands. Non dovrebbero esserci problemi per gli sceneggiatori a coprire i buchi, anche perché nel finale della scorsa stagione la scuola di Moordale doveva chiudere per mancanza di fond