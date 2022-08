Outlander, annunciato il titolo della serie prequel

Outlander: Blood of My Blood è il titolo ufficiale della serie prequel di Outlander. Contemporaneamente, è in lavorazione anche una settima stagione composta da sedici episodi

Outlander è una delle serie tv di maggior successo con le sue sei stagioni che hanno sempre ottenuto degli ottimi risultati. La storia è basata su Claire Beauchamp Randall Fraser, donna che si trova a viaggiare nel tempo rimanendo coinvolta in diversi eventi, anche coinvolgenti dal punto di vista sentimentale. Come ogni opera top che si rispetti, anche Outlander avrà una serie tv prequel in modo da espandere la storia e le vicende più o meno note.

OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD

La popolare rivista Variety ha svelato in esclusiva che dallo scorso febbraio è in lavorazione il prequel di Outlander intitolato Outlander: Blood of My Blood che in italiano significa “sangue del mio sangue”. Quel che sappiamo con certezza è che andrà in onda su Starz, mentre per quanto concerne la trama si parlerà della storia d’amore dei genitori di Jamie Fraser, cioè Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Diana Gabaldon, l’autrice dei romanzi di Outlander sul quale è basata la serie tv, è stata ingaggiata in qualità di produttrice e consulente del prequel. Matthew B. Rogers è stato incaricato di scrivere la storia, mentre i produttori esecutivi saranno Ronald D. Moore e Maril Davis. Kathryn Busby, presidente dell’emittente Starz, ha parlato in maniera entusiastica del nuovo progetto: “Outlander è una serie avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei fan. Siamo entusiasti di scavare negli strati di questo mondo, non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà”.

IL SUCCESSO DI OUTLANDER

La prima stagione, andata in onda in Italia nel 2015, era composta da due parti, entrambe con otto episodi. Dalla seconda alla quarta stagione abbiamo tredici puntate, mentre la quinta ne ha registrata una in meno. Infine, la sesta stagione che ha debuttato lo scorso marzo su Starz è attualmente la più corta con otto episodi, ma non per questo meno coinvolgente. La produzione ha già annunciato che è in cantiere una settima stagione, questa volta di ben sedici puntate come la prima e sarà basata sul romanzo An Echo in the Bone. Tra i personaggi principali c’è la protagonista Caitriona Balfe che interpreta la protagonista Claire Beauchamp Randall Fraser, affiancata da Sam Heughan nei panni di James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser. Il cast ha avuto diversi cambiamenti, ma tra gli altri attori attualmente presenti citiamo Richard Rankin come Roger Jeremiah Wakefield MacKenzie e Sophie Skelton nel ruolo di Brianna Ellen Randall Fraser, entrambi dentro dalla seconda stagione.