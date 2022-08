Film stasera in TV da non perdere venerdì 5 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 5 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Rifkin’s Festival, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Woody Allen dirige Gina Gershon e Louis Garrel in una commedia che racconta le vicissitudini di un ex insegnante di cinema, al seguito della moglie al Festival di San Sebastian.

Sole a catinelle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Checco Zalone in una commedia travolgente. Un venditore di aspirapolveri ha promesso al figlio una vacanza da sogno. Un colpo di fortuna li condurra’ in un mondo di feste esclusive.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Marilyn, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Golden Globe per Michelle Williams sul cui volto rivive il mito di Marilyn Monroe. Sul set de ‘Il principe e la ballerina’, un assistente alla regia diventa il confidente della diva.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il maggiore Bill Cage non ha mai combattuto prima d’ora ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni c’e’ bisogno di tutti e anche lui finisce in prima linea.

FILM FANTASTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Corto circuito, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia e fantascienza in un cult anni 80. Un robot capace di provare emozioni fugge dalla fabbrica e si rifugia nella casa di una ragazza, braccato dal suo inventore e dall’esercito.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Black Sea, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Caccia al tesoro negli abissi in un’avventura con Jude Law e Scott McNairy. Un ufficiale di sommergibili, esperto nel ritrovamento di relitti, viene licenziato.

Jurassic World, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel primo capitolo della nuova trilogia prodotta da Spielberg. Per attrarre più visitatori, gli scienziati progettano un dinosauro geneticamente modificato.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Occhiali neri, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sofia Coppola dirige Kirsten Dunst nel ritratto della capricciosa regina di Francia. La giovane sovrana conduce una vita nel segno della frivolezza e dell’adulterio. Oscar per i costumi.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Penguin Bloom, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Naomi Watts e Andrew Lincoln in un’emozionante storia vera. Paralizzata a causa di un incidente, una donna trova il coraggio di ricominciare prendendosi cura di una gazza ferita.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Una serata tra amici, ore 21:25 su Rai 1

In questo one man show Christian De Sica ripercorrera’ tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’N.C.I.S.Per un pugno di dollari, ore 21:20 su Rai 3Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni.

Il terzo indizio, ore 21:20 su Rete 4

All’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi il compito di introdurre e commentare docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca.

Grand Hotel Intrighi e Passioni, ore 21:21 su Canale 5

Mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere.

Calcio – Coppa Italia – Sampdoria Vs Reggina, ore 21:15 su Italia 1

Coppa Italia – Primo turno – In diretta dallo stadio Ferraris, i blucerchiati di mister Giampaolo sfidano gli amaranto allenati da Filippo Inzaghi.

Eden Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Il programma di approfondimento su riscaldamento globale e cambiamento climatico.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunita’ di Pineta.

I migliori Fratelli di Crozza , ore 21:25 su Nove

Il meglio dello satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza sul Nove. I personaggi più amati, le canzoni più divertenti, i monologhi più graffianti.