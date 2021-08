Lady Gaga e il fidanzato Michael Polansky: la storia si fa seria

La relazione dell’artista statunitense e il manager tech si fa sempre più solida, ecco gli ultimi aggiornamenti

Prosegue a gonfie vele la relazione fra Lady Gaga e il suo fidanzato Michael Polansky. Ad aggiornarci sul loro rapporto, a quanto pare sempre più solido, è Entertainment Weekly. Il noto giornale di gossip statunitense ci racconta che i due sono inseparabili. Chissà, magari a questo punto potrebbero persino fare il grande passo?

Sembra proprio che Michael sia stata la spalla sulla quale Gaga abbia pianto in questo ultimo anno di pandemia così difficile. Ecco tutto quello che un misterioso insider ha raccontato al magazine:

Lui è diventato la sua roccia, il suo punto di riferimento. Michael è la sua stella polare, per lei è una presenza fondamentale che la guida in ogni cosa che fa.

La fonte anonima racconta che la coppia ha sviluppato una connessione a dir poco rara e che l’imprenditore tech vede nell’artista “quello che molti altri non riescono a vedere”.

L’amico della coppia, che ha voluto rimanere nell’ombra, prosegue il suo racconto esclusivo sulla relazione di Lady Gaga aggiungendo:

Il loro rapporto è una cosa seria. Lui adora la sua capacità artistica, ma è felice di poter restare lontano dalla luce dei riflettori e permetterle di splendere al massimo.

Anche se i due non si sono praticamente mai fatti paparazzare insieme e hanno sempre tenuto molto alla loro privacy insomma, questo non significa che Polansky sia lontano dalla vita di Gaga. Tra l’altro, questo per la coppia è un periodo particolarmente positivo. Già, perché Gaga è finalmente tornata a New York, dove vive il suo fidanzato, per tenere alcuni concerti insieme al collega Tony Bennett.

Lady Gaga è attualmente “felice ed ispirata” secondo la fonte anonima, proprio in considerazione del fatto che è tornata in madrepatria dopo molte settimane passate all’estero. Di recente, l’artista statunitense è stata gradita ospite del nostro paese, dove ha completato le riprese del suo nuovo film, House of Gucci, la pellicola di Ridley Scott incentrata sulla figura di Patrizia Reggiani e sull’omicidio di Maurizio Gucci. Si dice che il film potrebbe valere all’artista di Bad Romance la sua seconda candidatura ai premi Oscar come attrice protagonista.

