Temptation Island, Alessia Marcuzzi e l’inaspettata decisione: chi non vedremo in questa edizione

Dopo l’edizione Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, il pubblico aspetta la versione Vip del reality con Alessia Marcuzzi. Il programma dovrebbe essere registrato a fine agosto e andare in onda a partire da metà settembre. Quest’anno però potrebbero esserci cambiamenti sostanziali che riguardano i protagonisti.



Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, la versione della Marcuzzi non ospiterà coppie famose. Ma perché non ci saranno coppie di volti noti nella prossima edizione di Temptation Island condotta da Alessia? “Per evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini” scrive ancora Candela.



