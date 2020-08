Michele Morrone, due di picche da Cristina Buccino: il retroscena

Michele Morrone, due di picche da Cristina Buccino: è quel che rivela il magazine Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato che il fascinoso attore di 365 giorni, film Netflix di successo, avrebbe “inondato di messaggi” l’influencer, dando vita a un corteggiamento molto deciso.



La Buccino, però, non avrebbe fatto una piega e avrebbe preferito declinare. L’interprete, di recente, è finito al centro del gossip per una simile storia relativa a Belen Rodriguez. Anche in quel caso il corteggiamento non avrebbe dato i frutti sperati. Naturalmente si è sempre nel campo delle ipotesi e degli spifferi ‘rosa’, nulla di confermato e certo. Tornando invece alla Buccino, nei giorni scorsi è emerso che il flirt con Andrea Iannone si è spento in un batter d’occhio. Niente scintilla e addio love story.

Cristina Buccino è tornata prepotentemente al centro della cronaca rosa nelle ultime settimane. Prima è stata parecchio chiacchierata per delle indiscrezioni che la volevano nel cast del Grande Fratello Vip 5. Poi per un flirt consumatosi con Iannone, reduce dalla fine della relazione con Giulia De Lellis che nel frattempo è tornata nelle braccia di Andrea Damante (pare che il rapporto ora stia vivendo un momento no. Qualcuno è sicuro che la coppia sia scoppiata). Per quel che invece riguarda la Buccino e il pilota di Vasto, a dare conferma della decisione di non proseguire la frequentazione è stato Giornalettismo, che ha reso noto che tra i due non sarebbe scoccata la scintilla per far decollare una relazione più importante. Nonostante ciò, si dice che siano rimasti in rapporti molto amichevoli.

Era stato il magazine Chi a spifferare il corteggiamento di Morrone nei confronti di Belen. E sempre il settimanale diretto da Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato che cosa sia accaduto tra Gianmaria e l’argentina. La rivista ha raggiunto l’ex storica di Antinolfi, Mariela. Questa ha confidato che dopo che la Rodriguez ha deciso di troncare il flirt Gianmaria si è rifugiato da lei in lacrime. La donna ha anche aggiunto che conoscendo l’ex già sa che non si darà per vinto e continuerà a provare a frequentare la conduttrice di Tu sì que vales.





Mirko Vitali, Gossipetv.com