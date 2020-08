Ellen DeGeneres sotto attacco: accuse pesanti e show a rischio (il pubblico si divide)

Tanti ex dipendenti del programma hanno denunciato un «clima tossico», addirittura episodi di «molestie», «razzismo» e «bullismo». La conduttrice si dice sorpresa e chiede scusa, ma è già partita un’indagine interna che potrebbe sospendere la messa in onda (nonostante i tanti messaggi di smentita e supporto)

È dal settembre 2003 che Ellen DeGeneres entra nelle case degli americani con il suo celebre talk show. Diciassette anni in cui, a giudicare dalle immagini e dalle dichiarazioni, la celebre conduttrice statunitense ha predicato il messaggio «be kind», ovvero «sii gentile». Eppure negli ultimi giorni è finita al centro di una violenta polemica che con la gentilezza non ha proprio nulla da spartire.

Secondo due inchieste comparse sul sito di tecnologia Buzzfeed, infatti, una decina di redattori e tanti ex dipendenti del «The Ellen Show» avrebbero denunciato – in forma anonima – un «clima di lavoro tossico» in un luogo «dominato dalla paura». C’è chi è stato licenziato a seguito di una malattia o dopo aver preso un permesso per un lutto in famiglia: poi le accuse diventano ancora più pesanti.

Si parla di «bullismo», «razzismo», «micro-aggressioni» e persino di un presunto caso di «molestie sessuali» perpetrate da uno degli autori, Kevin Leman, nei confronti di due sottoposti. Parole che non potevano lasciare indifferente la casa di produzione, la Warner Media, che – anche per salvaguardare le sponsorizzazioni – ha avviato un’accurata indagine interna, annunciando «cambi nel personale».

Da par suo Ellen si è detta sorpresa e ha subito inviato una lettera di scuse allo staff: «Fin dal primo giorno ho detto che questo show doveva essere un luogo felice, dove nessuno avrebbe alzato la voce e tutti sarebbero stati tratti con rispetto. Sono davvero delusa di apprendere che non sia più così», ha scritto, senza cercare alibi o vie di fuga: «Se ti intesti uno show, ne sei responsabile».

Il pubblico, come avviene sempre in questi casi, si è diviso: da una parte quelli che criticano Ellen anche per il suo «carattere difficile» (gli attori Brad Garrett e Lea Thompson hanno scritto sui social che «tratta gli ospiti in maniera orribile»), dall’altra chi la difende a spada tratta (su tutti la compagna Portia de Rossi, ma anche Kris Jenner e Katy Perry, al grido di «I stand by Ellen»).

A far scendere i titoli di coda sulla questione sarà il risultato dell’indagine interna. Che – secondo alcune testate americane – potrebbe clamorosamente interrompere la messa in onda del fortunato show.





Nicola Bambini, Vanityfair.it