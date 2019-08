Brigitte Macron si è sottoposta ad intervento (segreto) di chirurgia plastica

Prima di partire per le vacanze, la premiere dame Brigitte Macron si sarebbe sottoposta a un intervento di chirurgia plastica, durato tre ore in anestesia generale, all’American Hospital di Parigi che ospita pazienti vip e offre “tecniche all’avanguardia” comprese quelle che riguardano il “ringiovanimento del volto”. Brigitte Macron, che ha 66 anni dunque 25 in più del marito Emmanuel, in passato ha parlato del suo aspetto che appare più vecchio rispetto a quello del giovane presidente francese. La premiere dame si è recata in ospedale con la scorta di tre auto e non meno di quattro guardie del corpo. Secondo quanto riportato dai media parigini “l’operazione è andata bene e l’ex insegnante è stata dimessa dall’American Hospital la stessa sera”. I dettagli dell’intervento sono pochi ma sembra che a eseguire l’operazione, pagata privatamente, sia stato un famoso chirurgo estetico. Brigitte Macron ha trascorso due giorni di convalescenza alla Lanterne, residenza ufficiale del presidente francese a Versailles, e successivamente ha raggiunto il marito a Fort Bregancon, un’altra residenza presidenziale sulla costa del Mediterraneo. La Francia, scrive il Daily Mail, ha uno dei servizi sanitari nazionali più apprezzati al mondo e la scelta di un ospedale americano, per la moglie di un capo di Stato è sorprendente. All’American Hospital, fondato nel 1906, sono state curate molte celebrità tra cui le star Rock Hudson e Bette Davis, e lo stilista Karl Lagerfeld.

