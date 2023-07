Torna on air la campagna televisiva di Turbo Smart

Torna on air fino al 29 luglio la campagna televisiva di Vileda Turbo Smart, l’innovativo sistema lavapavimenti con meccanismo di strizzatura integrato a pedale, che assicura una pulizia facile, dinamica e senza sforzo.

La campagna celebra ancora una volta il brand positioning di Vileda “Sentirsi a casa è straordinario”: la riscoperta della casa come luogo dove cercare comfort, vivere gli affetti familiari e in cui poter essere sé stessi. Con un tono ironico e divertente, il concept creativo mette in scena un breve racconto dalla forte carica emotiva, perché occuparsi della casa significa anche prendersi cura della propria famiglia.

Lo spot, oltre a consolidare ulteriormente la brand awareness di Vileda, evidenzia le caratteristiche peculiari di Vileda Turbo Smart in risposta ai bisogni del consumatore di oggi, costantemente alla ricerca di soluzioni efficaci, in grado di pulire in profondità con la massima igiene, che siano anche pratiche, semplici da usare e che aiutino a rendere la vita più facile.

La campagna televisiva, pianificata da Wavemaker in Italia, sarà on air fino al 29 luglio attraverso le principali emittenti televisive: RAI, Mediaset, LA7, Discovery Media e Sky. Lo spot sarà trasmesso durante i principali eventi televisivi e nelle fasce orarie di maggiore rilevanza.

E’ previsto nel formato da 20” che include anche la comunicazione della promo consumer “I Numeri UNO dei Sistemi Lavapavimenti”: fino al 31 luglio, coloro che acquisteranno un sistema lavapavimenti + un ricambio, potranno ricevere un buono da € 25 da spendere su www.shoppingpertutti.com/vileda.

In perfetta sinergia con gli investimenti televisivi, la campagna verrà supportata anche da attività digital declinate in campagne video e social media per potenziare l’awareness del prodotto.