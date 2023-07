Film stasera in TV da non perdere mercoledì 5 luglio 2023

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Passengers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chris Pratt e Jennifer Lawrence in un film di fantascienza. Durante un viaggio spaziale due passeggeri si risvegliano prima del previsto.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film ormai leggendario con Sean Connery, Robert De Niro e Kevin Costner. La storia degli uomini che hanno catturato Al Capone.

Neverland – Un sogno per la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic con Johnny Depp e Kate Winslet sullo scrittore che ha creato la leggendaria storia di Peter Pan.

Country Strong, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Gwyneth Paltrow è una cantante che si unisce a due musicisti in un viaggio on the road.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una commedia di formazione che tratta il tema delle disabilità.

30 anni in 1 secondo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Garner e Mark Ruffalo in una commedia. Una ragazzina si risveglia per magia come una donna adulta.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Rambo – Last Blood, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ultimo film della saga di Rambo, con Sylvester Stallone che torna nei panni del protagonista.

Legion, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Paul Bettany in un action post apocalittico. Un gruppo di superstiti deve sopravvivere all’assalto di angeli sterminatori.

Hazzard, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film tratto dalla nota serie tv con due cugini che creano scompiglio in una contea.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Roberto Benigni protagonista di un film in live action sul personaggio protagonista del romanzo di Carlo Collodi.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Lo squalo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Capolavoro di Steven Spielberg. Un gigantesco squalo terrorizza un’isola dell’Atlantico.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Un amore in fondo al mare, ore 21:25 su Rai 1

Dopo aver perso in acqua l’anello della nonna, una donna assume un sub esperto per trovarlo.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5

Famoso medical drama con Ryan Eggold che tratterà anche il tema del COVID-19.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Una notte al museo, ore 21:25 su Nove

Ben Stiller in una commedia fantasy. Il guardiano di un museo scopre che, di notte, le statue di cera prendono vita.